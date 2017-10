Emmanuel Macron solidaire des États-Unis

publié le 01/11/2017 à 00:08

Le président français, Emmanuel Macron, s'est exprimé mardi 31 octobre au soir sur Twitter, après l'attaque à la voiture bélier qui a coûté la vie à au moins huit personnes à New-York. "Un acte terroriste" selon les autorités.



Le chef de l'Élysée a exprimé sa solidarité envers les Etats-Unis, en assurant que "notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais". "J'exprime l'émotion et la solidarité de la France à New York et aux Etats-Unis", a déclaré le chef de l'État. Une déclaration faite à la fois en français mais aussi en anglais sur son compte officiel.

Cet attentat est intervenu la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste, promesse du candidat Macron, visant à remplacer l'état d'urgence, activé il y a 23 mois par le président Hollande à la suite des attentats commis à Paris.

J'exprime l'émotion et la solidarité de la France à New York et aux États-Unis. Notre combat pour la liberté nous unit plus que jamais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 octobre 2017