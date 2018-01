Emmanuel Macron présentera bien des vœux au monde rural

et Loïc Farge

publié le 08/01/2018 à 07:14

Après ses vœux aux représentants des cultes, ses vœux au corps diplomatique, ses vœux à la presse et ses vœux aux autorités religieuses, Emmanuel Macron présentera ses vœux au monde rural. De source ministérielle, plusieurs lieux seraient à l’étude. Une façon, bien sûr, pour le chef de l'État de continuer à gommer son image de président des riches, des urbains et des "mondialisés".



Il ne serait évidemment pas le premier président à présenter ses vœux aux habitants du monde rural. Nicolas Sarkozy, en 2012 notamment - il était alors en campagne, sans le dire -, s'était déplacé en Ariège pour ce faire. Même chose en 2011 en Alsace et en 2010, dans l'Orne.

Son successeur François Hollande, en revanche, ne prononçait pas de vœux au monde rural à proprement parler : il le faisait à l'occasion de ses vœux "aux territoires" chaque année depuis sa terre d'élection corrézienne.