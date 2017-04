Élection présidentielle 2017 : Nathalie Arthaud a voté à Pantin

publié le 23/04/2017 à 16:21

Nathalie Arthaud a rapidement utilisé son droit de vote ce dimanche 23 avril, à l'occasion du premier tour de la présidentielle. La candidate de Lutte ouvrière a été la deuxième des onze prétendants à l'Élysée à se rendre au bureau de vote situé dans une école de Pantin. Juste avant elle, son adversaire Nicolas Dupont-Aignan a été le premier des candidats à voter, à Yerres pour sa part. Celle qui dans sa dernière allocution télévisée affirmait sa lucidité quant à son absence au second tour - elle apparaît généralement avant-dernière dans les intentions de vote -, avait également rappelé à cette occasion que sa principale préoccupation était de "faire entendre le camp des travailleurs", un projet devenu slogan de sa campagne.



Au cours de ces semaines de tractation et de meetings, la professeure de sciences économiques et sociales s'est fait la voix des "opprimés" et des "travailleurs", souhaitant selon ses dires faire évoluer un modèle sociétal et économique qu'elle estime étouffé par la classe capitaliste. La trotskiste en est à sa deuxième campagne présidentielle.

Fidèle successeur d'Arlette Laguiller, elle érige au rang de priorité le fait chaque citoyen ait un emploi, une retraite digne et puisse se loger. À ce titre, Nathalie Arthaud, lucide sur ses chances présidentielles, espère simplement faire entendre sa voix.