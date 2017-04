Élection présidentielle 2017 : François Hollande a voté à Tulle

publié le 23/04/2017 à 16:18

Une fois n'est pas coutume, François Hollande s'est rendu à Tulle en Corrèze, son ancien fief électoral, dans lequel il fut le maire de 2001 à 2008, pour voter au premier tour de la présidentielle. Si le président de la République sortant n'a pas dévoilé le nom du candidat qu'il avait choisi, il a profité de son passage au bureau de vote pour appeler les Français "à montrer que la démocratie est plus forte que tout". Le président a glissé son bulletin dans l'urne peu après 10 heures.





Sous très haute sécurité, François Hollande en a également profité pour serrer des mains et discuter avec ses anciens administrés. Il est sorti du bureau de vote sous les applaudissements et a ensuite improvisé une petite tournée dans d'autres bureaux et de rues de Tulle.

Il a regagné Paris à la mi-journée. François Hollande se trouve dans une situation inédite puisqu'il est le premier Président de la Ve République à ne pas se représenter. Ces dernières semaines, il avait multiplié ses déplacements dans toute la France pour appeler, sans s'en cacher, les ouvriers à ne pas voter pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon.