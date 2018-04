EELV : que reste-il du parti écologiste ?

publié le 06/04/2018 à 21:09

"J'ai jugé que le moment était venu de m'engager différemment, et d'ouvrir une nouvelle étape de ma vie", a déclaré Cécile Duflot. "Je quitte la politique avec beaucoup de sérénité, j'ai pris ma part de l'engagement et des difficultés".





Elle "souhaite le meilleur" aux Verts. L'ancienne ministre du Logement de François Hollande quitte donc la vie politique et ne sera plus une tête d'affiche pour l'écologie et le parti Europe Écologie les Verts (EELV). Malencontreux hasard du calendrier, un autre ex-responsable des Verts, Jean-Vincent Placé, a été placé en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi 5 avril après avoir été arrêté en état d'ébriété à la sortie d'un bar parisien. L'ex-sénateur écologiste de l'Essonne sera jugé pour outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, insulte à caractère raciale et violence sans incapacité commise sous l'empire de l'ivresse.

Des ex-dirigeants écologistes et membres influents de l'ancienne majorité font donc revenir malgré lui le parti EELV sur le devant de la scène médiatique. Un parti qui est sur la pente descendante depuis plusieurs années et notamment depuis la dernière élection présidentielle.

De nombreux thèmes repris par des personnalités politiques

Après un score historiquement bas en 2012 (2,31%), Europe-Ecologie-Les Verts était carrément absent à la présidentielle de 2017. Ce que beaucoup avait vu comme un preuve de faiblesse, le parti le voyait comme positif. Yannick Jadot, le candidat d’EELV, qui s'était retiré pour soutenir Benoit Hamon, avait pourtant salué un "accord formidable" passé avec le candidat socialiste.

De nombreux thèmes portés traditionnellement par les écologistes ont été repris par des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon. Le parti a perdu son groupe au Parlement. Lors des dernières législatives, un seul député écologiste a été élu, dans le Doubs. Mais Éric Alauzet, qui se présentait sans étiquette (après avoir été élu en 2012 sous la bannière EELV), fait partie des élus dits "Macron-compatibles".



Enfin, l'arrivée dans le gouvernement d'Édouard Philippe de l’écologiste Nicolas Hulot (hors EELV) fait de l'ancien présentateur de TF1 le porte-étendard de la cause écologique, plus que le parti qui lui avait préféré Eva Joly lors de la primaire pour la présidentielle 2007.