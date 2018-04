Économie circulaire : "On va recycler plus", dit un spécialiste

publié le 23/04/2018 à 14:02

Le Premier ministre en visite chez Seb ce lundi 23 avril va présenter sa feuille de route pour développer l'économie circulaire, un système économique basé sur la réparation et le recyclage.



La France n'est pas si en retard dans le traitement de ses déchets. "On est plutôt dans le peloton de tête. En réalité, aujourd'hui on recycle à peu près 50% de nos déchets dans notre pays", assure Nicolas Garnier, délégué général d'AMORCE, l'Association des collectivités territoriales et des professionnels dans les domaines des déchets.

Il relativise son propos en précisant qu'il existe malgré tout des "zones d'ombre, comme l'a dit le Premier ministre". Nicolas Garnier précise que "quand on offre un jouet à un enfant, il faut savoir qu'il finit dans une décharge car il n'y a pas de filière de recyclage des jouets". C'est également le cas pour des raquettes de tennis ou une plaque de placoplatre dans un magasin de bricolage par exemple.

Généralisation du logo Triman

Les mesures qui sont proposées ce lundi vont donc dans le bon sens selon le délégué général d'AMORCE. "C'est plutôt une surprise parce qu'on va recycler plus et surtout des choses que l'on ne recyclait pas du tout comme les jouets, le matériel de bricolage et la jardinerie. Un certain nombre d'objets de tous les jours vont devoir être recyclés par les industriels", se réjouit Nicolas Garnier.



Le logo Triman, pictogramme pour tous les produits de consommation soumis à une consigne de tri, va se généraliser et devenir obligatoire. "Triman, ça veut dire qu'il y a un geste de tri pour qu'il y ait une deuxième vie", précise le délégué général d'AMORCE.