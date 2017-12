Domenach : "La moralisation version parlementaire ? Un scandale !"

publié le 11/12/2017 à 09:52

Pendant que la France était en deuil, on n'a pas prêté attention à la nouvelle réglementation des frais de mandat adoptés par les sénateurs qui devait correspondre à un objectif de moralisation. Or c'est tout le contraire qui se produit. Ce n'est pas de la moralisation, c'est de la "démoralisation" dont il s’agit. Un vrai scandale ! On savait déjà que les députés avaient adopté un système de contrôle de leurs frais de mandat qui était "incontrôlable", selon la déontologue de l'Assemblée. Or les sénateurs ont fait encore pire, pendant que nous pleurions comme des madeleines.



Ces élus de la Chambre haute n'ont pas la vue basse pour leur enveloppe de frais qu'ils ont augmenté par une série d'extras leur enveloppe de frais, qui est en théorie à 6.000 euros mensuels et monte facilement à plus de 7.000 euros. Et ils ont rendu difficile, sinon impossible, leur contrôle.

Autre privilège indu : la caisse noire. Vous savez que les députés, dont l'enveloppe globale est de 5.373 euros par mois, se sont accordés une coquette cagnotte mensuelle de près de 600 euros, sans qu'il soit besoin de produire une pièce comptable.

Or les sénateurs se sont versés, eux, 885 euros par mois de dépenses pour lesquelles "il n'existe pas de justificatifs susceptibles d"être produits par un tiers". On se demande bien de quelles dépenses il s'agit qui ne peuvent être justifiées : les parties de poker, les combinaisons shorty en latex du Sexodrome, ou l’apéro au Tagada de la rue Tsoin-Tsoin ?