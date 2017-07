Discours d'Édouard Philippe : Emmanuel Macron était sous l'eau

Edouard Philippe et Emmanuel Macron à l'Élysée le 23 mai 2017.

publié le 05/07/2017 à 04:50

Au lendemain de son allocution devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, Emmanuel Macron a décidé de respirer l'air de la mer en se rendant mardi 4 juillet sur l'Île Longue, dans la rade de Brest (Finistère), pour y visiter la base opérationnelle des sous-marins nucléaires français et la Force océanique stratégique (FOST). Transporté par hélicoptère à 300 kilomètres des côtes françaises, il est ensuite monté à bord du sous-marin Le Terrible.



Le chef de l'État a passé environ quatre heures à bord du sous-marin nucléaire lanceur d'engin (SNLE), ratant très probablement le discours de politique générale prononcé par Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale dans l'après-midi. Il y a notamment visité le poste de commandement, les postes d'équipage et l'hôpital de bord et devait assister à un lancement simulé de missiles nucléaires.

Une visite symbolique de la part du président de la République, qui montre depuis sa prise de fonction une volonté très claire d'asseoir sa position de chef des Armées. Quelques jours après son entrée à l'Élysée, en mai dernier, il s'était d'ailleurs rendu à Gao au Mali, pour y rencontrer les forces françaises intervenant dans le cadre d'opérations contre les groupes terroristes au Sahel.

Visite aux sous-mariniers du SNLE "Le Terrible". pic.twitter.com/Eu9dYmrXCO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 juillet 2017