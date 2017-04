publié le 17/04/2017 à 15:14

La dernière ligne droite est lancée. Si Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont longtemps cru faire la course en tête, ces derniers sont aujourd'hui au coude à coude avec François Fillon et Jean-Luc Mélenchon dans un match à quatre particulièrement indécis à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle.



C'est dans ce contexte que le candidat d'"En Marche !" tient le plus grand meeting de sa campagne, ce lundi 17 avril à l'AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Un rendez-vous peut-être déterminant en vue de dimanche alors que 20.000 personnes sont attendues, soit la capacité maximale de la salle parisienne.

Son discours d'une heure doit être précédé de "quelques prises de parole courtes de gens du mouvement, des nouveaux visages issus de la société civile", selon l'entourage du candidat à la fonction suprême. Le candidat, également attendu au JT de TF1 lundi soir, compte ainsi "lancer la dernière semaine" qui s'annonce particulièrement chargée. Après Paris, l'ex-ministre de l'Économie est attendu à Nantes, Rouen, Arras et peut-être une autre ville.



L'ancien protégé de François Hollande assure aborder cette semaine avec "beaucoup de gravité, beaucoup de préoccupation pour notre pays". "Dans son allocution à Bercy, Emmanuel Macron veut assumer d'être l'un des seuls candidats à ne pas jouer sur les peurs, les antagonismes, les divisions mais plutôt sur l'unité", insiste un proche de l'ancien ministre de l'Économie.