publié le 25/05/2018 à 12:25

Emmanuel Macron achève ce vendredi 25 mai une visite de deux jours en Russie, dans un climat de confrontation qui ne cesse de se dégrader entre Moscou et les Occidentaux. Au menu : le nucléaire iranien, la Syrie et l'Ukraine. Des sujets sur lesquels l'hôte de l'Élysée a assuré, au premier jour de son déplacement, vouloir "avancer" avec son homologue russe.



La diplomatie version Macron est-elle au niveau ? Sans dire que les résultats sont "éclatants", Alain Duhamel la juge "intéressante". Aux yeux du journaliste, Emmanuel Macron "a acquis un statut personnel rapidement, et pour le coup ce n'est pas fréquent". Il estime également que le chef de l'État "a amélioré l'image de la France sur le plan international, et il suffit de lire la presse internationale pour s'en rendre compte".

Alain Duhamel estime enfin qu'Emmanuel Macron "échafaude (je ne dis pas que c'est au point) une méthode". Une méthode que le journaliste traduit ainsi dans la voix de Macron : "Je veux avoir un canal un peu privilégié avec chaque grand dirigeant, quelle que soit son orientations et même si je ne suis pas du tout d'accord avec lui".

Une analyse que ne partage pas Éric Zemmour. "Oui Emmanuel Macron parle avec Poutine, il parle avec Trump. Mais heureusement ! Mais tout le monde parle", raille-t-il. Et d'ajouter : "Il parle, il est sympa, il est intelligent, d'accord !(...) Mais parler c'est la base de la diplomatie et de la politique internationale, surtout quand on n'est pas en guerre".



"Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron est écouté ?", interroge-t-il. Et de répondre : "Il est entendu, pas écouté. Et tout le monde s'en fout !"