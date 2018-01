publié le 09/01/2018 à 13:55

"Quand on ne se sent pas à l'aise quelque part, il faut agir." C'est par un constat peu optimiste que le député La République en Marche Jean-Michel Clément propose, dans un entretien consacré à Centre Presse ce mardi 9 janvier, de multiplier les sensibilités au sein-même de la majorité parlementaire. Pour lui, les groupes parlementaires REM sont un terrain propice à plusieurs sensibilités, ce qui se conclura "inéluctablement par la création d'un groupe parlementaire".



Jean-Michel Clément, député de la troisième circonscription de la Vienne, est un ancien député PS, réélu en juin mais cette fois sous l'étiquette de La République En Marche (REM). Proche de Ségolène Royal, peu prédestiné au départ à rejoindre les parlementaires REM, il décrit "des positions très nuancées au sein de la majorité" et notamment un écart entre "les députés qui ont une expérience politique et ceux qui sont nés avec Macron".

Un groupe informel déjà en place

"J'appelle de mes vœux la constitution d'un groupe et même de plusieurs groupes", fait-il par conséquent savoir. "On peut mieux débattre à 30 ou à 40 qu'à 300", justifie encore le parlementaire dans Centre Presse.

Et cela a déjà commencé de manière informelle : Jean-Michel Clément fait partie, avec une quinzaine d'autres députés REM de sensibilité de gauche, d'un groupe qui prend depuis fin 2017 l'habitude de se réunir autour d'une "fibre sociale commune", comme le décrit L'Opinion. L'une de ses membres, Brigitte Bourguignon, avait prédit un peu plus tôt un effritement de la majorité, à laquelle elle appartient, et s'avoue partisane, elle aussi, de l'émancipation, au sein des parlementaires REM, d'une voix plus ancrée à gauche.