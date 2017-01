REPLAY - L'éditorialiste revient sur l'investiture de Donald Trump qui devient le 45e président des États-Unis.

publié le 20/01/2017 à 19:23

Donald Trump devient le 45e président des États-Unis, ce qui pour Alain Duhamel, "ressemble moins à une transition qu'à une fracture". Il ajoute, "on sort de huit ans avec Barack Obama qui était un intellectuel distingué et réfléchi (...) et on voit débarquer un olibrius vociférant qui n'a cessé d'injurier le monde entier". Et bien que l'éditorialiste ajoute que Donald Trump est un homme intelligent et autoritaire, la question qui se pose est de savoir si Donald Trump peut-être "pacifié".



L'éditorialiste le compare à Ronald Reagan qui avait également effectué une campagne très violente, assez mensongère et qui "dans l'ensemble a eu un rôle plutôt positif" . Économiquement, "il y a du bien" dans son programme: Donald Trump veut mettre en oeuvre une politique de relance keynésienne, classique mais c'est "un protectionniste (...) ce qui est source d'instabilité". Cependant, Alain Duhamel explique que "cela ne peut pas ne pas fabriquer de déficit gigantesque".



Donald Trump est-il vraiment un interlocuteur différent pour la France ? Sans aucun doute pour Alain Duhamel: "il n'aime pas la France, il n'aime pas l'Europe et il n'aime pas l'OTAN" . Une réponse qui a le mérite d'être clair de la part de l'éditorialiste.