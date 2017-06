Découvrez les résultats des législatives 2017 en Charente

publié le 12/06/2017 à 09:44

Le raz-de-marée annoncé a bien eu lieu dimanche en Nouvelle-Aquitaine, où les candidats d'En Marche et leurs alliés du MoDem sont présents au second tour dans la totalité des 49 circonscriptions, avec des scores souvent deux à trois fois plus de voix que les autres qualifiés.



De la côte basque à la Corrèze, la déferlante Macron a balayé des terres historiquement acquises à la gauche, où les socialistes sont quasiment tous en difficulté quand ils ne sont pas d'emblée éliminés. Découvrez les résultats dans le département de la Charente (16), circonscription par circonscription :



1ère circonscription :





Inscrits : 84.996. Votants : 40.931. Exprimés : 40.075. Abstention : 51,84%. Blancs : 575. Nuls : 281.



Guillaume Serrano (DIV) : 258 / 0,64%

Olivier Nicolas (EXG) : 347 / 0,87%

Djillali Merioua (PCF) : 1.822 / 4,55%

Dominique De Lorgeril (DIV) : 206 / 0,51%

Clément Séjourné (DVG) : 71 / 0,18%

Martine Pinville (PS) : 4.642 /11,58%

Thomas Mesnier (REM) : 15.228 / 38,00% BALL

Martine Boutin (LFI) : 5.331 /13,30% BALL

Rodolphe Petit-Galland (DVD) : 3 / 0,01%

Olivier Gallet (EXD) : 396 / 0,99%

Aline Blancher Mouquet (DVG) : 229 / 0,57%

Geoffray Gourré (FN) : 3.756 / 9,37%

Elise Vouvet (LR) : 4.586 / 11,44%

Odile Achard (EELV) : 1.605 / 4,00%

Vincent You (DVD) : 1.595 / 3,98%



2ème circonscription :





Inscrits : 104.299. Votants : 51.946. Exprimés : 50.971. Abstention : 50,20%. Blancs : 683. Nuls : 292.



Jean-Louis Leygonie (FN) : 6.292 12,34%

Maud Assila (LFI) : 7.915 /15,53%

Sylvie Marcilly (LR) : 9.878 / 19,38% BALL

Philippe Riche (DVG) : 52 / 0,10%

Catherine Deneuve (DIV) : 576 / 1,13%

Fréderique Tuffnell (REM) : 19.612 / 38,48% BALL

Jean-Claude Wallard (DIV) : 655 / 1,29%

Dominique Droin (DLF) : 736 / 1,44%

Guy Burguin (DIV) : 320 / 0,63%

Brigitte Desveaux (EELV) : 3.369 / 6,61%

Frédéric Castello (EXG) : 373 / 0,73%

Dominique Raby (DIV) : 365 / 0,72%

Michele Grenier (PCF) : 828 / 1,62%





3ème circonscription :





Inscrits : 90.900. Votants : 47.983. Exprimés : 46.414. Abstention : 47,21%. Blancs : 978. Nuls : 591.



François Monrousseau (ECO) : 450 / 0,97%

Véronique Grégori-Bachelier (LFI) : 4.557 / 9,82%

Brigitte Fouré (UDI) : 7.319 / 15,77%

Sophie Djaafari (DIV) : 233 / 0,50%

Madeleine Ngombet Bitoo (REM) : 13.247 / 28,54% BALL

Françoise Fize (DVG) : 21 / 0,05%

Christophe Mauvillain (PCF) : 2 065 / 4,45%

Aurélie De Azevedo (FN) : 6 058 / 13,05%

Annie Bragg (DLF) : 711 / 1,53%

Jérôme Lambert (PS) : 9.844 21,21% BALL

Anne Mainguy (EXG) : 538 / 1,16%

Anabelle Sicre (EELV) : 1.371 / 2,95%



4ème circonscription :





Inscrits : 89.894. Votants : 45.613. Exprimés : 44.476. Abstention : 49,26%. Blancs : 780. Nuls : 357.



Benoît Biteau (PRG) : 824 / 1,85%

Lucie Kirchner (LFI) : 5.324 / 11,97%

Pascal Pellerin (PCF) : 568 / 1,28%

Philippe Davril (DVG) : 88 / 0,20%

Isabelle Texier (FN) : 7.556 / 16,99%

Valérie Barraud (EXG) : 379 / 0,85%

Laurence Marcillaud (EELV) : 1.194 / 2,68%

Ingrid Chrismann (DIV) : 298 / 0,67%

Eric Devise (DLF) : 782 / 1,76%

Loïc Girard (LR) : 9.872 / 22,20% BALL

Fabienne Dugas-Raveneau (PS) : 2.536 / 5,70%

Raphaël Gérard (REM) : 15.055 / 33,85% BALL