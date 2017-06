Découvrez les résultats des législatives 2017 dans les Vosges

publié le 11/06/2017 à 21:30

Quasi carton plein pour La République En Marche dans les Vosges. Le parti d'Emmanuel Macron enregistre une présence au second tour dans trois circonscriptions sur quatre. Le parti, qui a fêté son premier anniversaire le 6 avril dernier, est en meilleure posture dans la première circonscription, où Alisson Hamelin est arrivée en tête avec près de 32% des voix (31,93%) devant son adversaire des Républicains Stéphane Viry (26,04%).



Les Républicains-La République En Marche, c'est aussi l'affiche du second tour dans la 2ème circonscription, cette fois à l'avantage du parti de droite. Le candidat Divers droite, Christophe Naegelen, devance lui aussi le candidat de la majorité présidentielle dans la 3e circonscription. Quant au second tour dans la 4e circonscription, il opposera un candidat Les Républicains à un candidat socialiste. Le candidat MoDem est éliminé dès le premier tour.

Découvrez les résultats dans le département des Vosges (88), circonscription par circonscription :





1ère circonscription



Valérie Anne Le Gall (Parti communiste français) : 0,80% (298 voix)

Evelyne Abbot (Extrême gauche) : 0,56% (206 voix)

Camille Zeghmouli (Écologistes) : 1,49% (550 voix)

Fabrice Pisias (La France insoumise) : 11,10% (4.110 voix)

Maxime Nicolazzi (Extrême gauche) : 0,27% (99 voix)

Nicole Arnould (Divers) : 0,56% (209 voix)

Sébastien Humbert (Front national) : 14,48% (5.362 voix)

Stéphane Perry (Extrême droite) : 1,25% (464 voix)

Lou Noirclere (Europe Écologie - Les Verts) : 2,35% (871 voix)

Florian Baschung (Extrême droite) : 1,01% (373 voix)

Alisson Hamelin (La République En Marche) : 31,93% (11.826 voix)

Pierre-Jean Robinot (Debout la France) : 3,68% (1.363 voix)

Stéphane Viry (Les Républicains) : 26,04% (9.646 voix)

Krista Finstad-Milion (Divers droite) : 0,77% (284 voix)

Martine Francois (Parti socialiste) : 3,72% (1.376 voix)



2ème circonscription

Emmanuel Thiébaut (Écologistes) : 0,72% (248 voix)

Gérard Cherpion (Les Républicains) : 29,17% (10.044 voix)

David Wentzel (Divers) : 0,75% (258 voix)

Isabelle Gerard (Front national) : 19,41% (6.683 voix)

Jérôme Guillot (Divers) : 1,79% (615 voix)

Sandra Blaise (Parti communiste français) : 2,35% (808 voix)

Jocelyne Rivat (Debout la France) : 1,31% (451 voix)

Christine L'Heureux (Europe Écologie - Les Verts) : 4,66% (1.606 voix)

Christine Urbes (La République En Marche) : 28,22% (9.716 voix)

Franck Plain (Extrême gauche) : 0,87% (301 voix)

Sylvain Calbrix (La France insoumise) : 10,76% (3.704 voix)



3ème circonscription



Christine Bourbon-Schmitt (La France insoumise) : 8,74% (2.864 voix)

Léa Grunenwald (Debout la France) : 2,81% (922 voix)

Marina Do Santos (Front national) : 14,08% (4.617 voix)

Claude Thirard (La République En Marche) : 26,97% (8.841 voix)

Stessy Speissmann (Parti socialiste) : 13,12% (4.300 voix)

Denise Usselmann (Extrême gauche) : 0,99% (323 voix)

Frédérique Kerkhove (Parti communiste français) : 1,41% (462 voix)

Christophe Naegelen (Divers droite) : 29,05% (9.521 voix)

Matthieu Mougel (Divers) : 1,46% (477 voix)

Christian Burey (Extrême droite) : 1,38% (453 voix)



4ème circonscription



Renée-Lise Rothiot (La France insoumise) : 9,85% (3.387 voix)

Anne Gronoff (Debout la France) : 1,73% (596 voix)

Pascal Lopez (Parti communiste français) : 1,18% (406 voix)

Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains) : 22,10% (7.602 voix)

Christian Franqueville (Parti socialiste) : 18,50% (6.366 voix)

Camille Bailly (Extrême gauche) : 0,62% (215 voix)

Raynald Magnien-Coeurdacier (MoDem) : 17,34% (5.964 voix)

Jordan Grosse-Cruciani (Front national) : 17,23% (5.926 voix)

Déborah Mangin (Divers) : 1,16% (398 voix)

Dahbia Hancock (Divers) : 0,47% (160 voix)

Cédric Drevet (Divers droite) : 0,53% (181 voix)

Florence Lamaze (Europe Écologie - Les Verts) : 3,97% (1.365 voix)

Jocelyne Allane-Voilquin (Divers droite) : 5,34% (1.837 voix)