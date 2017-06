Découvrez les résultats des législatives 2017 dans les Hautes-Pyrénées

publié le 11/06/2017 à 21:55

À peine plus d'un mois après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, les Français étaient à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Les 47 millions d'électeurs votaient pour désigner les 577 députés qui composent aujourd'hui l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas moins de 7.877 candidats, et parmi eux, on compte un peu plus de 42% de femmes.



À l'issue de ce premier tour des législatives, le député sortant PS de la première circonscription des Hautes-Pyrénées,Jean Glavany, ancien ministre et figure du PS a été sorti de l’élection législative. C’est Jean-Bernard Sempastous, maire de Bagnères de Bigorre et candidat de La République en Marche qui est arrivé en tête avec 43,15 % des voix dans cette circonscription et qui affrontera Sylvie Ferrer la candidate de La France Insoumise (15,43 %) au second tour dimanche 18 juin. Dans la deuxième circonscription, c'est le Parti Radical de Gauche qui arrive en tête avec 42.63% des voix, devant le candidat LR avec 25.73%.

Découvrez les résultats dans le département des Hautes-Pyrénées (65), circonscription par circonscription :

1ère circonscription :

Jean Glavany (PS) : 6 583 14.61%



Laurent Verdoux (DIV) : 605 1.34%

Henri Lourdou (EELV) : 1 520 3.37%

Véronique Carrere (DVG) : 284 0.63%

Sylvie Ferrer (LFI) : 6 949 15.43% ballotage

Jean-Bernard Sempastous (REM) : 19 437 43.15% ballotage

Thierry Giron (DIV) : 0.00%

Maria Saez (EXG) : 348 0.77%

Raphaël Isla (DIV) : 206 0.46%

Philippe Lacoume (PCF) : 1 893 4.20%

Geneviève Comont (FN) : 4 885 10.84%

Quentin Caulliez (DIV) : 413 0.92%

Jean-Bernard Achard (DVD) : 1 370 3.04%

Habib Labed (DLF) : 557 1.24%



2ème circonscription :



Christian Zueras (NPA) : 421 0.79%

François Meunier (LO) : 302 0.57%

Marie-Pierre Vieu (FG) : 6 735 12.63%

Jeanine Dubié (PRG) : 22 732 42.63% ballotage

Marie-Laure Bondon (EELV) : 1 426 2.67%

Albert Danjau (DVE) : 467 0.88%

Jean-Pierre Auguet (MoDem) :1 309 2.45%

Jean-Pierre Artiganave (LR) : 13 720 25.73% ballotage

Andrée Chenuaud (DVD) : 300 0.56%

Marie-Claude Bosc (PR) : 258 0.48%

Philippe Manusset (FN) : 5 659 10.61%