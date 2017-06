publié le 12/06/2017 à 04:36

Un mois après l'élection présidentielle, les Français ont été à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Plus de 47 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales étaient censés voter pour désigner les 577 députés qui vont constituer l'Assemblée nationale. Ce scrutin a été marqué par une abstention historique, plus d'un Français sur deux ne s'étant pas déplacé.



Dans les Ardennes, c'est la formation Les Républicains qui est arrivée en tête dans les trois circonscriptions du département. Sauf dans la 2e circonscription où c'est le Front national qui a été placé au second tour, dans les deux autres, c'est La République En Marche qui va affronter Les Républicains.



Découvrez les résultats dans le département des Ardennes (08), circonscription par circonscription :



1ère circonscription



Jean-Pierre Morali (REM) 8.001 voix, 23,17% ballottage

Sophie Lorenzo (FN) 7.281 voix, 21,08%

Nesida Pommier (EXG) 330 voix, 0,96%

Françoise Verlhac (LFI) 2.040 voix, 5,91%

Sylvain Dalla-Rosa (PCF) 1.282 voix, 3,71%

Christophe Dumont (EELV) 1.491 voix, 4,32%

Sylvie Goulden (ECO) 410 voix, 1,19%

Nicolas Ferio (DIV) 201 voix, 0,58%

Fabien Andréo (DIV) 450 voix, 1,30%

Bérengère Poletti (LR) 13.053 voix, 37,79% ballottage



2ème circonscription



Guillaume Luczka (FN) 5.424 voix, 19,45%

Christophe Léonard (PS) 4.602 voix, 16,50%

Mario Iglesias (REM) 6.279 voix, 22,52% ballottage

Laurence Cahagne (DIV) 154 voix, 0,55%

Pierre Cordier (LR) 7.212 voix, 25,86% ballottage

Jean Pierrard (ECO) 397 voix, 1,42%

Michel Cartiaux (LFI) 2.971 voix, 10,65%

Igor Nivelet (PCF) 609 voix, 2,18%

Mink Takawé (EXG) 237 voix, 0,85%



3ème circonscription



Nadia Octave (EXG) 131 voix, 0,47%

Didier Herbillon (PS) 2.591 voix, 9,25%

Christelle Vorillion (REM) 4.063 voix, 14,51%

Christelle Gallet (ECO) 211 voix, 0,75%

Roselyne de Balmain (DIV) 141 voix, 0,50%

Jean-Luc Warsmann (LR) 12.931 voix, 46,19% ballottage

Amandine Blomme (FN) 4.917 voix, 17,56% ballottage

Dalila Maouche (PCF) 328 voix, 1,17%

Cédric Sauvage (EELV) 155 voix, 0,55%

Sophie Perrin (LFI) 2.528 voix, 9,03%