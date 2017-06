publié le 12/06/2017 à 00:05

Au soir du premier tour des législatives, La République en Marche arrive en tête dans deux des trois circonscriptions du Tarn, alors que la première circonscription du département voit Philippe Folliot, candidat Divers Droite rallié à En Marche, mais privé de l'étiquette du parti d'Emmanuel Macron pour ce scrutin, arriver en tête avec 32,62% des suffrages.



Le député sortant, en ballottage favorable, sera opposé au second tour au candidat Front national Frédéric Cabrolier, qui cumule 15,63% des voix au premier tour. Dans les deuxième et troisième circonscriptions, les duels du second tour opposeront un candidat En Marche respectivement à un candidat FN et à un candidat Les Républicains.

Découvrez les résultats dans le département du Tarn (81), circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Thierry Scandella (DIV) : 0,70% (307)

Tenhinan Hadji (LFI) : 10,78% (4.759 voix)

Jean-Pierre Roustit (ECO) : 1,10% (485 voix)

Patrice Bedier (PS) : 8,84% (3.904 voix)

Julia Rivet (EELV) : 3,51% (1.550 voix)

Philippe Folliot (DVD) : 32,62% (14.404 voix)

Luc Couderc (DLF) : 1,87% (825 voix)

André Boudes (PCF) : 2,08% (919 voix)

Alba O'neill (ECO) : 0,78% (344 voix)

Pierre Laporte (DIV) : 13,23% (5.841 voix)

Anne-Michèle Bianchi (LR) : 8,16% (3.604 voix)

Eric Chavegrand (EXG) : 0,70% (311 voix)

Frédéric Cabrolier (FN) : 15,63% (6.903 voix)



2ème circonscription

Thomas Domenech (LFI) : 14,69% (8.213 voix)

Thierry Pons (DIV) : 0,88% (493 voix)

Boris Gimenez Sastre (EXG) : 0,61% (339 voix)

Claire Fita (PS) : 12,98% (7.260 voix)

Marina Lenie (DVD) 0,00% (0 voix)

Marie-Christine Verdier-Jouclas (REM) : 34,29% (19.174 voix)

Jean-Pierre Berenguer (DIV) : 0,61% (339 voix)

Pascal Thibaut (DLF) : 2,06% (1.152 voix)

Doriane Albarao (FN) : 16,84% (9.418 voix)

Gisèle Berlic (DIV) : 0,92% (514 voix)

Pascal Pragnère (EELV) : 4,02% (2.250 voix)

Patrick Audouy (ECO) : 0,11% (62 voix)

Rachid Touzani (PCF) : 3,47% (1.943 voix)

Ben Lefetey (ECO) : 1,37% (765 voix)

Pascal Grandin (LR) : 7,15% (3.996 voix)



3ème circonscription

Chantal Tressens (EXG) : 0,59% (326 voix)

Mimose Ryer (DLF) : 1,18% (653 voix)

Nicolas Pinel (ECO) : 0,66% (365 voix)

Emilie Carbonell (DIV) : 0,47% (260 voix)

Jean Terlier (REM) : 32,48% (17.931 voix)

Mohamed Djafour (DIV) : 0,37% (203 voix)

Linda Gourjade (PS) : 9,07% (5.006 voix)

Virginie Callejon (FN) : 15,14% (8.356 voix)

Virginie Rivayrand (ECO) : 0,60% (333 voix)

Eric Jalade (PCF) : 1,45% (798 voix)

Maud Forgeot (LFI) : 11,63% (6.419 voix)

Bernard Carayon (LR) : 23,53% (12.988 voix)

Stéphane Deleforge (EELV) : 2,85% (1.571 voix)