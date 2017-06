Découvrez les résultats des législatives 2017 dans le Cher

publié le 12/06/2017 à 10:35

Les candidats de La République en Marche (REM), à la faveur d'un fort taux d'abstention, se sont tous qualifiés dimanche pour des duels au second tour des élections législatives dans les 22 circonscriptions de la région Centre-Val de Loire où le parti du président Macron était présent.



Le second tour opposera les candidats REM exclusivement à des candidats de droite voire d'extrême droite, à trois exceptions près : les 2e et 3e circonscriptions du Cher où ils auront pour challengers les candidats sortants issus respectivement du Parti communiste (Nicolas Sansu) et du Parti socialiste (Yann Galut). Découvrez les résultats du département 18 circonscription par circonscription (ici ville par ville) :



1ère circonscription :





Inscrits : 72.545. Votants : 36.783. Exprimés : 35.753. Abstention : 49,30%. Blancs : 844. Nuls : 186.



Romain Guillaume (DIV) : 369 / 1,03%

Frédéric Renard (LFI) : 4.793 / 13,41%

Laurent Sorcelle (UDI) : 1.095 / 3,06%

François Cormier-Bouligeon (REM) : 12.977 / 36,30% BALL

Françoise Pouzet (EELV) : 1.181 / 3,30%

Wladimir d'Ormesson (LR) : 7.393 / 20,68% BALL

Sylvie Cerveau (EXG) : 463 / 1,29%

Jean-René Coueille (FN) : 4.981 / 13,93%

Céline Bezoui (PS) : 2.501 / 7,00%



2ème circonscription :





Inscrits : 70.124. Votants : 33.320. Exprimés : 32.455. Abstention : 52,48%. Blancs : 636. Nuls : 229.



Richard Carton (DIV) : 625 / 1,93%

Sophie Bertrand (LR) : 4.471 / 13,78%

Nicolas Sansu (PCF) : 7.919 / 24,40% BALL

Charly Perragin (DIV) : 374 / 1,15%

Marie-Thérèse Petit (EELV) : 974 / 3,00%

Régis Robin (EXG) : 520 / 1,60%

Martine Raimbault (FN) : 5.328 / 16,42%

Nadia Essayan (MoDem) : 10.794 / 33,26% BALL

Agnès Sinsoulier-Bigot (PS) : 1.216 / 3,75%

Carole Sicot (DIV) : 234 / 0,72%





3ème circonscription :





Inscrits : 86.181. Votants : 43.224. Exprimés : 41.828. Abstention : 49,85%. Blancs : 1.041. Nuls : 355.



Magali Bessard (PCF) : 1.392 / 3,33%

Eric Thevenin (DLF) 1 222 / 2,92%

Alain Rodric (DIV) : 466 / 1,11%

Loïc Kervran (REM) : 13.703 / 32,76% BALL

Jean Riffet (LFI) : 4.140 / 9,90%

Yann Galut (PS) : 8.120 / 19,41% BALL

Olivier Beatrix (UDI) : 3.504 / 8,38%

Samuel Vaisson (DIV) : 1.358 / 3,25%

Catherine Menguy (EELV) : 954 / 2,28%

Louis Cosyns (LR) : 168 / 0,40%

Jordan Le Goïc (FN) : 6.534 / 15,62%

Eric Bellet (EXG) : 267 / 0,64%