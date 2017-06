publié le 12/06/2017 à 05:26

Un mois après l'élection présidentielle, les Français ont été à nouveau appelés aux urnes dimanche 11 juin. Plus de 47 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales étaient censés voter pour désigner les 577 députés qui vont constituer l'Assemblée nationale. Ce scrutin a été marqué par une abstention historique, plus d'un Français sur deux ne s'étant pas déplacé.



Dans les trois circonscriptions du département, La République En Marche est arrivée en tête. Dans la première et la deuxième circonscription, c'est le Front national qui a été placé au second tour. La troisième a placé un candidat socialiste en duel avec le candidat de la majorité présidentielle.

Découvrez les résultats dans le département de l'Aude (11), circonscription par circonscription :



1ère circonscription



Hervé Boissonade (DLF) 882 voix, 1,80%

Pierre Fabre (DVG) 297 voix, 0,61%

Miren De Lorgeril (LR) 4.712 voix, 9,60%

Jean-Claude Perez (DVG) 2.541 voix, 5,18%

Yamina Mamou (UDI) 599 voix, 1,22%

Nicole Escourbiac (ECO) 578 voix, 1,18%

Arthur Chevignard (DIV) 360 voix, 0,73%

Marine Toro (LFI) 6.964 voix, 14,19%

Mylène Vesentini (PCF) 1.462 voix, 2,98%

Patricia Dandeu (DIV) 573 voix, 1,17%

Marie Sanz (DIV) 294 voix, 0,60%

Danièle Herin (REM) 13.486 voix, 27,49% ballottage

Christophe Barthes (FN) 11.199 voix, 22,82% ballottage

Alain Ginies (PS) 4.868 voix, 9,92%

Nicole Gadrat (EXG) 250 voix, 0,51%



2ème circonscription

Aurore Debono (DVD) 0 voix, 0,00%

Marie-Hélène Fabre (PS) 5.786 voix, 13,48%

Annette Vigier (EXG) 229 voix, 0,53%

Jean-Hugues Silberman (LFI) 5.244 voix, 12,21%

Maximilien Faivre (EXD) 143 voix, 0,33%

Jean-François Daraud (FN) 8.492 voix, 19,78% ballottage

Pierre Martinez (DIV) 224 voix, 0,52%

Michel Py (LR) 6.841 voix, 15,93%

Gérard Lenfant (DVD) 305 voix, 0,71%

Alain Perea (REM) 11.729 voix, 27,32% ballottage

Jordan Perello (DIV) 128 voix, 0,30%

Xavier Verdejo (PCF) 1.296 voix, 3,02%

Dominique Coutard (DIV) 133 voix, 0,31%

André Jacques (DLF) 586 voix, 1,36%

Marie-Laure Arripe (EELV) 1.027 voix, 2,39%

Renaud Laus (DVG) 280 voix, 0,65%

Laurence Funès (EXD) 491 voix, 1,14%



3ème circonscription

Catherine Vergé (LR) 5.185 voix, 10,65%

Michel Martin (EXG) 156 voix, 0,32%

Walter Lupano (DIV) 366 voix, 0,75%

Marie Reche (DVD) 15 voix, 0,03%

Manon Le Bretton (LFI) 7.185 voix, 14,75%

Mireille Robert (REM) 14.176 voix, 29,11% ballottage

Dominique Galonnier (EXG) 309 voix, 0,63%

Michel Fernandez (DVG) 102 voix, 0,21%

Jacques Cros (ECO) 1.141 voix, 2,34%

Daniel Dedies (EELV) 1.609 voix, 3,30%

Christelle De L'epinois (FN) 9.030 voix, 18,54%

André Viola (PS) 9.430 voix, 19,36% ballottage