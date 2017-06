Découvrez les résultats des législatives 2017 dans l'Allier

publié le 12/06/2017 à 03:34

Dans l'Allier, au terme du premier tour de l'élection législative, dimanche 11 juin, La République en Marche arrive en tête dans chacune des trois circonscriptions. Et si la deuxième et la troisième circonscriptions assisteront à un duel LREM - Les Républicains, dimanche 18 juin pour le second tour du scrutin, la première circonscription mettra aux prises un aspirant député de La République en Marche et un candidat du Parti communiste français. Pauline Rivière, investie par le parti d'Emmanuel Macron, a rassemblé 29,05% des voix, devançant ainsi Jean-Paul Dufregne, candidat sous l'étiquette PCF et crédité de 22,66% des suffrages.



Découvrez les résultats dans le département de l'Allier (03), circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Luderce Poinambalom (ECO) : 894 voix (1,96%)

Albino Amato (DIV) : 302 voix (0,66%)

Hasna Domeck (DIV) : 157 voix (0,34%)

Pierre-André Périssol (LR) : 9.248 voix (20,25%)

Jean Mallot (DVG) : 2.034 voix (4,45%)

Fabienne Mottet (DVG) : 284 voix (0,62%)

Pauline Riviere (REM) : 13.267 voix (29,05%)

Jean-Marc Collot (EXG) : 460 voix (1,01%)

Magali Alexandre (PS) : 3.079 voix (6,74%)

Michèle Ciuch (FN) : 4.706 voix (10,30%)

Jean-Paul Dufregne (PCF) : 10.349 voix (22,66%)

Corentin Blache (DLF) : 896 voix (1,96%)



2ème circonscription

Nicolas Brien (PS) : 4.725 voix (11,39%)

Daniel Duglery (LR) : 9.511 voix (22,93%)

Sylvain Bourdier (LFI) : 7.510 voix (18,11%)

Dominique Séguier (DVD) : 289 voix (0,70%)

Elisabeth Camus (FN) : 4.145 voix (9,99%)

Céline Dommanget (DIV) : 199 voix(0,48%)

Jean-Marie Guillaumin (ECO) : 786 voix (1,90%)

Thierry Richard (DIV) : 70 voix (0,17%)

Philippe Chatel (DIV) : 495 voix (1,19%)

Franck Picard (EXD) : 207 voix (0,50%)

Philippe Buvat (EELV) : 1.325 voix (3,19%)

Laurence Vanceunebrock-Mialon (REM) : 10.827 voix (26,11%)

Gilles Roche (EXG) : 396 voix (0,95%)

Jean-Pierre Fournier (DVD) : 281 voix (0,68%)

Jean Demasse (DLF) : 707 voix (1,70%)



3ème circonscription

Jacques De Chabannes (PRG) : 5.526 voix (14,03%)

Annie Demmel (DIV) : 304 voix (0,77%)

Bénédicte Peyrol (REM) : 13.562 voix (34,44%)

Bernard Lebel (EXG) : 391 voix (0,99%)

Pascal Devos (EELV) : 1.982 voix (5,03%)

Gabriel Maquin (LR) : 7.784 voix (19,77%)

Marie-Laure Becouze (DLF) : 909 voix (2,31%)

Jean-Pierre Sigaud (FN) : 5.226 voix (13,27%)

Ahmed Ghlamallah (DIV) : 202 voix (0,51%)

Marie-Thérèse Dupuis (LFI) : 3.311 voix (8,41%)

Guillaume De Longeville (EXD) : 176 voix (0,45%)