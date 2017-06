Découvrez les résultats des législatives 2017 à Mayotte

publié le 11/06/2017 à 22:19

Dimanche 11 juin, ils étaient 47 millions d'électeurs à être appelés aux urnes, pour élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Pour ce premier tour, 7.877 candidats se présentaient, un mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Comme pour la présidentielle, 50.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin.



À Paris, au Touquet ou encore à Tulle, les personnalités politiques se sont déplacées dans leurs bureaux de vote. Certains d'entre eux étaient par ailleurs candidats, à l'image des ministres et secrétaires d'État qui jouaient leur place au gouvernement en cas de défaite.

Découvrez les résultats dans le département de Mayotte (976), circonscription par circonscription :



1ère circonscription

Cantons de Acoua, Bandraboua, Dzaoudzi, Koungou, Mamoudzou-1, Mamoudzou-2, Mtsamboro et Pamandzi

Presque à égalité, Elad Charkina (LR) et Ramlati Ali (PS) s'affronteront au second tour.



2ème circonscription

Cantons de Bandrélé, Bouéni, Chiconi, Chirongui, Dembéni, Kani-Kéli, Mamoudzou-3, M'tsangamouji, Ouangani, Sada et Tsingoni.



La candidate Les Républicains, Mansour Kamardine, est en ballottage très favorable avec plus de 36% des voix face au candidat MoDem Ibrahim Boinahery (12,03%).