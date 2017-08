La suppléante de Nicole Bricq réagit à la polémique : "Je ne vais pas pleurer"

publié le 07/08/2017 à 21:19

Dimanche 6 août, Nicole Bricq, sénatrice et ex ministre de François Hollande, est décédée des suites d'une chute accidentelle dans un escalier. Les hommages des élus de tout bord politique se sont multipliés. "Femme de valeurs", "libre", "engagée"... Nombreux sont ceux qui ont tenu à saluer la mémoire de la sénatrice. Hélène Lipietz, sa suppléante au Sénat, a, quant à elle, fait un éloge plutôt gênant.



"Nicole Bricq est morte d'une chute d'une marche alors que sénatrice d'En Marche". En réaction au décès de la sénatrice et ex-ministre de François Hollande survenu ce dimanche 6 août, sa suppléante Hélène Lipietz a osé ce jeu de mot plus que douteux. Avec son billet posté sur son site internet intitulé "Nicole est morte, me revoilà peut-être sénatrice", Hélène Lipietz s'est attirée les foudres de nombreux internautes qui se sont insurgés de cette maladresse : "Épitaphe à larme lourde" peut-on lire parmi les commentaires publiés.

"Je ne vais pas pleurer pour Nicole"

Au micro de RTL, Hélène Lipietz ne s'est pas excusée pour ses propos. Bien au contraire. Celle qui s'apprête à siéger au Sénat durant les six prochaines semaines a réaffirmé sa position : "Je n'ai pas manqué de respect parce que premièrement, je pense qu'elle-même avait de l'humour. En plus, je n'étais pas la première à faire le rapport entre le fait qu'elle soit En Marche et qu'elle soit tombée dans un escalier. Tout simplement moi je n'ai pas les doigts dans mes poches donc je tape sur le clavier ce que je pense".

Pour l'ancienne élue écologiste, tout cela est absolument "incroyable". Preuve que la vie "leur joue bien des tours". "Je ne vais pas pleurer sur Nicole. Si j'ai à pleurer pour le moment , je pleurerai pour tous ceux qui sont en train de mourir sous les bombes en Syrie. Je ne peux rien faire pour la pauvre Nicole. Les larmes c'est trop précieuses, faut les garder" a-t-elle rigolé .