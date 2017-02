Coup d'envoi de la campagne présidentielle ce week-end

RTL MIDI

par Vincent Parizot , Christelle Rebière publié le 06/02/2017 à 11:29

Le coup d'envoi de la campagne présidentielle a été donné ce week-end avec une bataille de meetings entre Paris et Lyon, alors que le candidat de la droite François Fillon reste empêtré dans le "Penelopegate".



Premier à se livrer à l'exercice, samedi, dans la capitale des Gaules, Emmanuel Macron a fait une nouvelle démonstration de force, devant près de 16.000 personnes selon ses équipes, dont 8.000, difficiles à comptabiliser, à l'extérieur du palais des sports.



Dans un discours d'une heure et quarante minutes, le candidat d'En Marche!, toujours crédité de sondages flatteurs, a défendu son positionnement hors clivage gauche-droite.



De son côté, en chair et en os à Lyon et sous forme d'hologramme à Aubervilliers près de Paris: Jean-Luc Mélenchon voulait défier Marine Le Pen, également en meeting à Lyon, mais a surtout fait feu dimanche sur Emmanuel Macron, propulsé adversaire principal.





Pour ce double meeting inédit, une première en direct pour un homme politique, il y a eu 18.000 spectateurs répartis dans les deux villes, dont près de 4.000 devant des écrans à l'extérieur à Lyon, malgré la pluie, selon les organisateurs. Et environ 60.000 personnes ont regardé le meeting via Facebook ou Youtube, de même source.



Marine Le Pen, en une heure de discours, a réaffirmé son souhait d'une présidentielle-référendum entre son "camp", celui des "patriotes", et les "mondialistes", "choix de civilisation".



Le FN a revendiqué "plus de 5.000 personnes" avec de nombreux bus de militants. Une source frontiste avait annoncé jusqu'à 10.000.







