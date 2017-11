publié le 11/11/2017 à 09:27

Il y a 99 ans, à 11 heures, le clairon sonnait la fin de la Grande Guerre. Joseph Zimet, historien, directeur général de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, constate ce 11 novembre 2017 "la puissance, la pérennité, l'omniprésence du souvenir de la Première Guerre mondiale dans la société française, (...) chez nos amis Australiens Canadiens, Américains, chez tous ces gens qui viennent chez nous se souvenir. Il y a quand même quelque chose de très puissant", fait-il remarquer, malgré la disparition en 2008 du dernier poilu, Lazare Ponticelli.



Le centième anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale aura lieu en 2018, mais Joseph Zimet tient à faire remarquer que ce 11 novembre 2017 n'est pas moins important. "D'abord il est important parce que c'est le premier 11 novembre du président de la République et qu'il donne le cap de la politique mémorielle pour le quinquennat".



"Deuxièmement, poursuit Joseph Zimet, (Emmanuel Macron) a inauguré vendredi 10 novembre avec Frank-Walter Steinmeier un historial franco-allemand dans les Vosges en Alsace, un équipement franco-allemand avec une muséographie franco-allemande, un pas de plus dans ce travail d'articulation - je ne parle même plus de réconciliation - de coordination, de travail de mémoire partagé franco-allemand. Donc ce n'est pas banal."