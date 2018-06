publié le 24/06/2018 à 14:11

Faut-il mettre en place un malus pour les entreprises qui licencient ? Dans Le Journal du Dimanche, Jean Tirole, estime que "le système actuel des CDI et des CDD est très mauvais. À une époque où le numérique impose un mouvement permanent, les premiers privent les entreprises de flexibilité. Un CDI, c'est trop risqué : 90% des embauches se font déjà en contrat court ; demain, si rien ne change, ce sera 95%".



L'économiste suggère la mise en place d'un malus pour les entreprises qui abusent des CDD. Bruno Le Maire s'est dit "favorable à cette proposition de Jean Tirole". Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, le ministre de l'Économie indique que c'est une "bonne chose de faire en sorte que les entreprises n'abusent pas des contrats courts et que celles qui licencient soient obligées de verser une indemnité de licenciement et quand elles abusent, qu'elles soient pénalisées".

Le ministre de l'Économie a annoncé être "prêt" à travailler sur cette proposition avec Muriel Pénicaud. "J'émets simplement une réserve : c'est qu'on veille aux intérêts des plus petites entreprises qui sont souvent celles qui sont obligées d'embaucher le plus par contrats courts et qui sont aussi celles qui créent le plus d'emplois (...) Veillons à ne pas pénaliser nos petites entreprises", a-t-il insisté.