et AFP

publié le 01/02/2018 à 05:17

Bruno Retailleau est sur tous les fronts. En particulier celui de la politique intérieure et dernièrement, celui des prisons ou plus récemment, celui du sport de nature. Le Sénat a adopté mercredi 31 janvier une proposition de loi LR adaptant le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public afin d'encourager les sports de nature.



Le texte présenté par Bruno Retailleau et Michel Savin devra être voté dans les mêmes termes par les députés pour être définitif. Pour ses auteurs, "le développement des sports de nature qui représentent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités, se heurte à un environnement juridique complexe".

Ils ont donc proposé de limiter la responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires d'espaces naturels en la basculant vers un régime de responsabilité pour faute. Cette solution repose sur la théorie de l'acceptation des risques. Bruno Retailleau a cité "une affaire de grimpeurs ayant été blessés par des pierres tombées d'une falaise dans les Pyrénées-Orientales", ce qui "a entraîné la condamnation de la Fédération française de la montagne et de l'escalade".



>> Bruno Retailleau répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.