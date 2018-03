Bruno Retailleau était l'invité de RTL

publié le 28/04/2016 à 07:25

C'est à Fleury-Mérogis, plus grande prison d'Europe située à une trentaine de kilomètres de Paris, sous le régime très strict de l'isolement et sous vidéosurveillance, qu'a été incarcéré Salah Abdeslam. Transféré mercredi 27 avril de Belgique en France et placé en détention provisoire, le suspect-clé des attentats de novembre 2015 à Paris est pris en charge avec les conditions maximales de sécurité, en quartier d'isolement et dans une cellule seul. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat considère "qu'il soit jugé pour ses crimes en France". "La question de savoir si M. Abdeslam ne va pas être déchu (de sa nationalité, après l'abandon du projet de réforme constitutionnelle, ndlr) n'est pas le problème. Si on crée un apatride, vous le gardez sur le territoire. Pourquoi est-ce que le bon sens populaire français souhaitait la déchéance ? Il y avait cette idée de l'expulsion. Mais un apatride ne peut pas être expulsé. Vous le gardez sur le territoire", a-t-il expliqué.





Le chômage baisse, une bonne nouvelle qui offre une bouffée d'oxygène à l'exécutif. "Une bonne nouvelle", pour Bruno Retailleau qui appelle tout de même à la prudence, rappelant qu'une "hirondelle ne fait pas le printemps" et que cela n'améliore pas le bilan de François Hollande : "Il est le symbole de de la politique réduite au calcul".



Bruno Retailleau n'oublie pas non plus la primaire de la droite, lui qui soutient François Fillon, a expliqué que l'ancien Premier ministre est "l'homme qu'il faut pour la France".