publié le 14/03/2018 à 06:40

L'économie française n'avait pas créé autant d'emplois depuis sept ans. L'Insee a confirmé mardi 13 mars une nette accélération de l'emploi en 2017 avec la création 268.800 postes salariés (+1,1%) en 2017. Dans le privé, ces chiffres définitifs traduisent une accélération du marché de l'emploi, après 236.300 créations en 2016 et 103.100 en 2015. Les entreprises françaises avaient détruit des emplois lors des trois années précédentes.



La France employait 25,07 millions de salariés fin 2017, dont 19,28 millions dans le privé, des effectifs record. L'année s'est conclue par 72.700 créations de postes (+0,3%) au 4e trimestre, tous secteurs confondus, 82.300 dans le privé (+0,4%). Sur le trimestre comme sur l'année, les services et, dans une moindre mesure l'intérim, ont été les locomotives de l'emploi. Le secteur tertiaire marchand a créé, hors intérim, 169.500 postes sur l'année (+1,5%), et l'intérim 56.200 (+8,2%). Avec 743.400 postes, l'intérim a atteint un record fin 2017.

Sur le trimestre comme sur l'année, les services et, dans une moindre mesure l'intérim, ont été les locomotives de l'emploi. Le secteur tertiaire marchand a créé, hors intérim, 169.500 postes sur l'année (+1,5%), et l'intérim 56.200 (+8,2%). Avec 743.400 postes, l'intérim a atteint un record fin 2017. La construction (+30.100, +2,3%) et l'industrie (+1.100, +0,0%) ont connu, quant à elles, leur première année dans le vert respectivement depuis 2008 et 2000.

La hausse dans leurs effectifs est encore plus marquée si l'on inclut les intérimaires : +2,5% dans la construction, +0,5% dans l'industrie. "C'est la preuve que l'industrie française a son avenir devant elle", a commenté Bruno Le Maire, ministre des Finances, en marge d'une réunion à Bruxelles.





Bruno Le Maire répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45 avant celles des auditeurs à partir de 8h20. Des interviews à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr