Brice Hortefeux est l'invité de RTL

publié le 22/02/2017 à 07:00

Brice Hortefeux serait-il mal à l'aise autour de François Fillon ? Alors que le candidat LR à la présidentielle tente toujours de se défaire du scandale impliquant son épouse, certains députés restent réticents à l'idée de le recevoir. Selon Le Monde du 13 février, c'est notamment le cas de Brice Hortefeux. Le vice-président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n'est apparemment "pas très coopératif" quand il s'agit d'organiser un meeting avec le candidat.



L'ancien ministre a même inventé un prétexte impliquant un mauvais timing en rapport avec les vacances scolaires, rapportait La Montagne, et ce afin de repousser la venue de François Fillon. Le Figaro avait cependant remarqué que l'argument ne tenait pas : les vacances scolaires de la zone incluant Clermont-Ferrand débutant le 18 février, soit deux jours après le tenue supposée de la rencontre avec le candidat à la présidentielle.

Mais joint par Le Lab, Brice Hortefeux a réaffirmé son excuse de timing, indiquant qu'il avait fait de même en 2012 avec la venue de Nicolas Sarkozy. Cependant sa tiédeur soulève quelques questions : proche de l'ancien président de la République, le député européen serait-il de ceux qui émettent des doutes sur la possibilité pour un François Fillon affaibli de continuer à faire campagne ? D'autant plus lorsque l'on sait que l'échiquier de campagne pourrait être de nouveau bouleversé avec la possible annonce, le 22 février, de l'annonce de candidature de François Bayrou.



