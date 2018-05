publié le 22/05/2018 à 15:04

Les repas dans la restauration collective publique devront comprendre, au plus tard en 2022, au moins 50% de produits tenant compte de la préservation de l’environnement. C'est l'objet d'une mesure de la loi Alimentation évaluée en séance publique à l'Assemblée ce 22 mai.



L'ancienne ministre de l'Écologie Delphine Batho soutient un amendement de ce texte qui prévoit que la part fixée pour l’alimentation bio soit d’au moins 20 % des produits utilisés. Or il n'y a que 3% de bio dans les achats des cantines. "C'est ce qui rend nécessaire le fait que la loi (Alimentation) intervienne", assure Delphine Batho, ancienne ministre de l'Écologie. Elle souhaite "le déploiement de l'agriculture de qualité dans les repas des enfants de l'école".

L'ex-ministre de l'écologie estime que cela aiderait à la montée en gamme de l'agriculture française. Delphine Batho tient toutefois à rassurer les consommateurs quant aux prix. "Ça ne va pas coûter plus cher parce que les collectivités vont devoir développer des stratégies d'approvisionnement local donc avec moins d'intermédiaires", précise-t-elle.

On l'avait testé sans coût supplémentaire pour les familles Delphine Batho, ex-ministre de l'Écologie.





Cela mettra selon elle fin "au gaspillage alimentaire qui donne des marges de manœuvre économiques considérables". Des choix qui seraient donc même avantageux financièrement. "Nous on l'avait testé dans les Deux-Sèvres sans qu'il y ait de coût supplémentaire pour les familles", assure l'ancienne ministre.



"Il faut déployer les circuits courts si on veut avoir ces produits de saison, de qualité dans le bio", précise Delphine Batho. Pour faire face à la demande exponentielle des consommateurs français, "il faut accélérer et c'est le but de l'article 11 de la loi qu'on va débattre à l'Assemblée nationale", conclut-elle.