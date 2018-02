et Clémence Bauduin

publié le 19/02/2018 à 19:46

Bertrand Delanoë revient... pas forcément où on l'attend. Retiré de la vie politique depuis la fin de son mandat de maire de Paris, l'ancien socialiste vient de prendre sa carte de membre à la CFDT. Bertrand Delanoë est un nouvel adhérent de marque pour le syndicat et pour son patron Laurent Berger.



Le prédécesseur d'Anne Hidalgo a rallié les rangs de la CFDT parce qu'il s'agit pour lui d'"un syndicat de masse qui oeuvre pour une société juste mais, insiste-t-il, de manière intelligente, pragmatique et réformiste".

Avec cette adhésion, Bertrand Delanoë jette une pierre dans le jardin de son ancien parti, le Parti socialiste, qu'il a toujours trouvé trop figé, trop idéologique - en un mot trop sectaire. Il s'agit là aussi d'une manière de se démarquer du pouvoir actuel, la CFDT n'ayant pas soutenu la réforme du code du travail.

Servir "des idées" plus qu'une ambition

Bertrand Delanoë avait soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle. Le chef de l'État avait même multiplié les appels du pied pour qu'il entre au gouvernement, sans succès. L'ancien édile aurait donc pu rejoindre La République En Marche mais a finalement opté pour un syndicat. "La CFDT correspond le mieux à mes convictions d'homme de gauche, explique-t-il. Une gauche réformiste, écologiste et ouverte aux questions de société."



Pour autant, l'ancien maire de Paris n'a pas l'intention de prendre de fonction particulière à la CFDT, pas plus que de retrouver le chemin des médias. Bertrand Delanoë voit là, avant tout, "une décision symbolique pour servir, assure-t-il, non pas une nouvelle ambition, mais des idées".