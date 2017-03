Bernard Accoyer est l'invité de RTL

publié le 01/03/2017 à 06:26

Bernard Accoyer, secrétaire général du parti Les Républicains, doit faire face à une période particulièrement difficile alors que le candidat à la présidentielle désigné lors de la primaire, François Fillon, est empêtré dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme et de ses enfants.



Interrogé mardi 28 février par Le Figaro au sujet du recul de François Fillon dans les sondages d'intentions de vote du premier tour de l'élection présidentielle, Bernard Accoyer a tenu à faire bloc avec l'ancien Premier ministre. Il a déclaré qu'il ne fallait accorder aux sondages "que l'importance relative qu'ils méritent" et que François Fillon était le seul capable "de battre les candidats de la gauche et de l'extrême droite et de disposer d'une majorité gouvernementale à l'Assemblée nationale.

Le candidat de la droite est actuellement donné en troisième position du premier tour de la présidentielle, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le début de l'affaire des emplois fictifs présumés concernant sa femme Penelope et ses enfants a eu un impact important sur son niveau de popularité ces dernières semaines. Des accusations qui avaient fait dire à Bernard Accoyer que les campagnes électorales françaises "glissaient" vers toujours plus de "violence".



