publié le 15/05/2018 à 06:24

Benoît Hamon commence à placer ses pions en vue des élections européennes qui auront lieu en mai 2019. Récemment, il a reconnu dans le journal Libération avoir envisagé de recruter la journaliste vedette de France 2, Élise Lucet. "On s’est dit que c’était une femme dont l’intérêt pour l’investigation sur l’évasion fiscale ou la santé environnementale rejoignait les grands sujets qui se jouent au niveau européen". La présentatrice de Cash Investigation a finalement opposé une fin de non-recevoir au leader du nouveau mouvement Génération.s.



Un mouvement qu'il entend faire monter afin de devenir le grand pôle de la gauche, en lieu et place de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. "Cette responsabilité du rassemblement, j’entends l’assumer, expliquait-il, toujours dans Libération. Parce que j’ai été candidat à la présidentielle et que je reste, alternativement avec Jean-Luc Mélenchon, la personnalité la plus populaire à gauche." Les Européennes seront le premier indice pour savoir si oui ou non, Génération.s peut bel et bien être l'antidote à Emmanuel Macron qu'espère Benoît Hamon.

Trump, "un sordide individu"

Un "antidote" également sur le plan diplomatique. Là où le président français affiche une proximité avec Washington, Benoît Hamon a vertement condamné la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Une reconnaissance qui a mis le feu aux poudres. De quoi provoquer l'ire du candidat socialiste de 2017 à l'encontre de Donald Trump. "Des dizaines de morts directement provoquées par sa décision, et l'homme tweete sa joie. Pas de mots pour dire ma consternation qu'un grand pays comme les États-Unis soit dirigé par un aussi sordide individu."

Des dizaines de morts directement provoquées par sa décision, et l'homme tweete sa joie. Pas de mots pour dire ma consternation qu'un grand pays comme les États Unis soit dirigé par un aussi sordide individu. https://t.co/qNV5i8UXLv — Benoît Hamon (@benoithamon) 14 mai 2018