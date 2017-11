Benjamin Griveaux est l'invité de RTL

publié le 20/11/2017 à 03:18

Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, est l'invité de RTL de ce lundi 20 novembre. Il reviendra notamment sur l'élection de Christophe Castaner à la direction de La République en marche, ce samedi 18 novembre. Benjamin Griveaux devrait aussi s'exprimer sur le potentiel remaniement qui pourrait avoir lieu ce lundi, pour remplacer Christophe Castaner à l'une ou plusieurs de ses fonctions ministérielles.



Alors que ce dernier est déjà porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement, certaines voix au sein de REM poussent pour son départ de l'exécutif. En cause, la difficile compatibilité entre le rôle de chef de parti et celui de Secrétaire d'État. Mais si le suspense demeure quant à la question du départ de Christophe Castaner du gouvernement, l'ancien maire de Forcalquier, devrait a minima quitter son poste de porte-parole de l'exécutif.

Une fonction vacante qui pourrait être confiée à Benjamin Griveaux, qui avant cela fut un temps pressenti pour diriger La République en marche. Mais ce proche d'Emmanuel Macron pourrait aussi voir s'échapper ce poste, car Julien Denormandie, secrétaire d’État à la Cohésion des Territoires, ou Gérald Darmanin, ministre de l’Action des Comptes publics, sont également dans les rangs pour remplacer Christophe Castaner.





>> Benjamin Griveaux répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.