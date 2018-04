Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement

publié le 06/04/2018 à 05:03

Jeudi 5 avril, pour la premiere fois depuis le début du conflit, Emmanuel Macron s'est exprimé publiquement depuis Rouen sur les grèves, où il se rendait dans un service hospitalier spécialisé dans la détection précoce des enfants autistes. Pour le président, ces mouvements sociaux ne doivent pas empêcher le gouvernement de gouverner.



Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement en sortie du conseil des ministres ce mercredi 4 avril, a assuré que la transformation de la SNCF se fera "avec calme et une grande détermination". "Emmanuel Macron nous a engagé à continuer à expliquer calmement et posément cette réforme et les enjeux de cette réforme à nos concitoyens", a-t-il ajouté. Benjamin Griveaux a précisé que le président ne souhaitait "jamais stigmatiser personne dans le cadre des discussions".

"Nous ferons cette transformation de ce grand service public français jusqu'au bout avec calme et avec une grande détermination", a précisé le porte-parole du gouvernement qui sera l'invité d'Élizabeth Martichoux ce vendredi a 7h45



Benjamin Griveaux répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr