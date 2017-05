Benjamin Griveaux est l'invité de RTL, mardi 16 mai

publié le 15/05/2017 à 13:35

La campagne des législatives a débuté par quelques couacs entre La République En Marche et le MoDem. Dès l'annonce des noms des 428 candidats investis, François Bayrou avait refusé de donner son "assentiment" à la liste. Quelques heures plus tard, le président du MoDem avait annoncé avoir trouvé un projet d'accord "solide et équilibré" avec le parti de la majorité présidentielle. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Richard Ferrand, le secrétaire général de REM, a déclaré qu'il "n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'accord d'appareil".



Mais depuis la situation semble s'être apaisée, comme l'explique Benjamin Griveaux. "Aujourd'hui les choses sont apaisées. Des solutions ont été trouvées. Il y avait quelques endroits où il y avait des difficultés mais c'était une tempête dans un verre d'eau", a indiqué le porte-parole de La République En Marche, à son arrivée au musée du Quai Branly. Il ajoute que "les 428 candidats investis jeudi n'ont pas bougé, c'est la leçon de ce moment". Il a souligné que la commission nationale d'investiture dirigée par Jean-Paul Delevoye avaliserait l'accord avec le MoDem.

