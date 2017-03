publié le 19/03/2017 à 09:00

À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, c'est une ancienne ministre qui est l'invitée du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI dimanche 19 mars. Aurélie Filippetti répondra aux questions d'Olivier Mazerolle, Alexis Brézet (Le Figaro) et Christophe Jakubyszyn (TF1-LCI) entre 12h30 et 13h30.

La porte-parole de Benoît Hamon aborde la dernière ligne droite d'une campagne mouvementée, marquée notamment par les nombreuses affaires concernant François Fillon, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Le vainqueur de la primaire organisée par la gauche, lui, éprouve de grandes difficultés à être audible sur les grandes lignes de son programme et reste, selon les sondages d'intentions de vote, en quatrième ou cinquième position du premier tour, au niveau de Jean-Luc Mélenchon.



Aurélie Filippetti aura également certainement beaucoup à dire au sujet de certaines personnalités socialistes qui ont choisi de rallier le camp d'Emmanuel Macron, malgré les promesses d'unité qui avaient été faites par l'ensemble des candidats à la primaire. Elle avait notamment évoqué une "trahison", après l'annonce du soutien de l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë à Emmanuel Macron. Elle avait également déclaré à RTL qu'une partie du PS ne voulait pas "passer la main" et que certains de ses membres sont "déconnectés de la réalité de la France et ne se rendent plus compte de ce que veulent les Français".

Un contexte sécuritaire tendu

Au lendemain de la mort d'un homme, abattu à l'aéroport d'Orly après avoir attaqué des militaires déployés dans le cadre de l'opération Sentinelle, Aurélie Filippetti réagira également sur la situation actuelle de la France en matière de sécurité, l'un des thèmes centraux de cette campagne présidentielle qui se déroule dans un pays placé en état d'urgence depuis 16 mois.

Aurélie Filippetti est l'invitée du Grand Jury. Une émission à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr. Réagissez à l'émission et posez vos questions au candidat socialiste dans les commentaires au bas de cet article ou sur Twitter en utilisant le hashtag #LeGrandJury.