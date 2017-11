Annick Girardin est l'invitée de RTL

publié le 03/11/2017 à 06:55

Annick Girardin, la ministre des Outre-Mer, est l'invitée de RTL à 7h45. Elle détaillera l'évolution de la situation politique en Nouvelle-Calédonie. Le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa est parvenu à un accord politique sur le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. "Au-delà de cet accord politique, nous avons une confiance, a expliqué la ministre. C'est au moins aussi important."



L'Accord de Nouméa, signé en 1998 par le gouvernement Jospin, visait à encadrer le transfert de compétences pendant vingt ans, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie d'accéder à la souveraineté. L'accord politique trouvé tard dans la soirée de jeudi 2 novembre, est un grand pas vers le référendum d'autodétermination.



Fin du fonds vert

Outre cette actualité, la ministre a également été sous le feu des critiques, en raison de la suppression du "Fonds vert" pour la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Ce fonds, accordé suite à la COP 21 de Paris, était censé permettre de lutter avec plus d'efficacité contre le réchauffement climatique, phénomène vécu de plein fouet dans les Outre-Mer.

Une décision qui passe d'autant plus mal que des scientifiques attribuent au réchauffement climatique les ouragans qui ont frappé la Guadeloupe il y a deux mois. "Le défi de l'adaptation est tel, qu'on ne peut pas se contenter d'un fonds vert. Il y a un véritable besoin, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin", s'est défendue la ministre.





