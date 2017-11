Aide sociale : l'État débloque 100 millions d'euros pour 19 départements

et AFP

15/11/2017

Matignon a annoncé qu'une enveloppe de 100 millions d'euros allait être débloquée pour soutenir 19 "départements sous tensions financières". Le but est de leur permettre d'assurer le versement d'allocations de solidarité (RSA).



L'enveloppe "bénéficiera à 19 départements qui cumulent des indicateurs financiers dégradés et un poids des dépenses d'allocations individuelles de solidarité supérieur à la moyenne nationale", a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Cette annonce survient 6 jours après l'appel de Stéphane Troussel, président socialiste de la Seine-Saint-Denis, qui avait déclaré que le département ne verserait pas le RSA de décembre. En cause : le manque d'aide de l'État. Matignon et les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et des Solidarités ont répondu. C'est le projet de loi de finances rectificative présenté mercredi 15 novembre en conseil des ministres qui va permettre de débloquer cette enveloppe.



200 millions d'euros distribués en 2016

Ce projet était important par le gouvernement. Le premier ministre Édouard Philippe était déjà intervenu le 18 octobre dernier au congrès des départements pour évoquer la mise en place de ce fonds d'urgence pour le versement des aides sociales. Il n'avait pas précisé le montant de l'enveloppe ni le nombre de départements concernés.



Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a abordé la mesure mardi 14 novembre en fin de soirée devant l'Assemblée nationale en parlant de "soutien exceptionnel" aux départements. Il avait ensuite été interpellé par le député LR Vincent Descoeur pour qui les départements sont "les grands oubliés" du projet de budget 2018. "Ce n'est pas l'annonce d'un fonds de soutien réduit de moitié par rapport au précédent qui suffira", avait lancé l'élu. En 2016, 200 millions d'euros avaient été distribués.