publié le 10/03/2017 à 17:12

C'est une riposte sur les réseaux sociaux. Le site SocialistesAvecMacron.fr est un site qui comptabilise ces "élus socialistes qui soutiennent Emmanuel Macron". À première vue, ce compteur pourrait avoir été fait par l'équipe du candidat d'"En Marche !". Les logos de son mouvement politique ainsi que du Parti socialiste y sont bien visibles. Deux phrases viennent toutefois semer le doute : "Le changement - de visage - c'est maintenant ! Et si Macron était le vrai successeur de la gauche de François Hollande". Sur cette page, sont dénombrés tous les élus socialistes, donc, mais aussi communistes et écologistes qui ont annoncé leur ralliement ou leur soutien à l'ancien ministre de l'Économie.



Qui est derrière cette initiative ? Le site ne laisse filtrer aucun indice à propos du "cerveau" de l'opération. Mais il semblerait que les regards se tournent du côté de l'un des rivaux du candidat à l'élection présidentielle, François Fillon. Libération souligne que "le site a été partage sur Twitter pour la première fois par le compte des Jeunes Républicains de Haute-Saône".

Ce soir à 18h, assistez en direct de : https://t.co/3UJjQFPcuj



La liste des socialistes qui soutiennent le candidat... socialiste #Macron — jRépub. Hte-Saône (@JeunesRep70) 3 mars 2017

Interrogé par RTL.fr, Jean-Baptiste Doat, responsable de la riposte sur les réseaux sociaux dans l'équipe du candidat de la droite et du centre, confirme que ce compteur est "une idée d'un militant" de l'ancien premier ministre. L'équipe digitale de François Fillon chapeaute "l'animation digitale" de ce site créé le 3 mars dernier, tout en veillant à souligner ne pas en être à l'origine.

Ainsi, Jean-Baptiste Doat indique que ce type d'initiatives peut permettre "d'influencer le climat général d'une campagne. On est obligé de coller au ton des réseaux sociaux". Ce site rappelle étrangement celui mis en place par Libération, sur le compteur des lâcheurs de François Fillon. "Oui c'est une réponse", affirme le responsable de la riposte sur les réseaux sociaux du candidat. Le compte Facebook Fillon 2017 a partagé le site, tout en incitant ses abonnés à le partager à leur tour.