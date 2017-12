publié le 27/12/2017 à 23:06

Cette année politique restera dans l'histoire contemporaine comme celle de la rupture. Jamais, depuis 1958, le système politique français n'avait connu pareil choc. Un véritable séisme a balayé, en quelques mois, les deux principales formations politiques et permis à Emmanuel Macron de devenir le plus jeune président de l'histoire de la Ve République.



Du 26 décembre au 30 décembre, RTL Soir revient sur l'année écoulée pour la revivre, remonter le temps à l'écoute de RTL, revivre une année de grands moments radio et commenter les grands événements avec les journalistes de la rédaction et les meilleurs spécialistes.