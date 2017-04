publié le 20/04/2017 à 20:52

Les onze candidats à l'élection présidentielle sont interrogés successivement, 15 minutes chacun, lors de l'émission de France 2 15 minutes pour convaincre. Nathalie Arthaud, qui est passée en deuxième position derrière Jean-Luc Mélenchon, y a présenté les grandes lignes de son programme. Interrogée, comme les autres candidats, au sujet de l'objet qu'elle emmènerait avec elle dans son bureau de l'Élysée si elle était élue, son choix s'est porté sur une photo datant de 1968.



Ce cliché, l'un des plus célèbres de l'histoire du sport, a été pris le 16 octobre 1968 lors du podium du 200 mètres masculin des Jeux olympiques de Mexico. On y voit deux sprinters noirs américains, Tommie Smith et John Carlos, lever un point ganté de noir et baisser la tête pendant l'hymne américain, joué en l'honneur de la victoire de Smith, pour protester contre la condition des noirs aux États-Unis.

Pour Nathalie Arthaud, l'image de ces deux hommes qui "subissaient la ségrégation" est le symbole de la lutte qu'elle représente. "Cela leur avait demandé énormément de courage", ajoute-t-elle, faisant ainsi référence à une période de l'histoire des États-Unis lors de laquelle la lutte pour les droits civiques était à son plus fort, lors d'une année 1968 marquée notamment par l'assassinat de Martin Luther King. "Tous les combats des opprimés m'inspirent", a déclaré la candidate.