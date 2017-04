publié le 20/04/2017 à 22:55

Philippe Poutou n'y est pas allé par quatre chemins pour évoquer son programme. Invité de l'émission Présidentielle 2017 : 15 minutes pour convaincre sur France 2 le 20 avril, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a rappelé sa proposition de "CDI pour tous". L'objectif affiché est bien sûr de lutter contre la précarisation des salariés et d'inciter à l'émancipation personnelle. "Avoir un salaire décent c'est essentiel. Nous ne voulons plus de travail à temps partiel imposé et interdire les licenciements dans les grandes entreprises qui font des bénéfices."



Au cours de son entretien, Philippe Poutou a choisi de développer son projet pour l'écologie. "Le capitalisme est un rouleau compresseur qui écrase les gens, il a aussi détruit la planète", conteste-t-il. C'est une des raisons pour lesquelles le candidat, par ailleurs salarié chez Ford dans la vie civile, propose de sortir des énergies nucléaires et fossiles, et relancer un service public de l'énergie. En parallèle, Philippe Poutou plaide pour une agriculture 100% bio d'ici 10 ans. "Il faut recréer un tissu agricole, qui passera par le commerce de proximité".

En dernière partie, Philippe Poutou a été invité à revenir sur sa proposition de désarmer les policiers, alors que la menace terroriste est plus que jamais présente. Le candidat part du principe que les armes "ne protègent pas, mais tuent." Avec cette mesure, le candidat entend "stopper le droit à la bavure" notamment dans les banlieues.