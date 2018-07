publié le 01/07/2018 à 11:32

Alors que les fortes chaleurs sont dorénavant installées en France, des orages continuent de s'abattre sur le pays. Si Météo France avait placé 22 départements en vigilance orange aux orages et à la canicule ce dimanche 1er juillet, il n'en reste plus que 7 ce lundi 2 juillet, principalement situés autour de la Bretagne.



Sur son site, l'organisme météorologique évoque un "épisode pluvio-orageux qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents". La fin de ce phénomène est prévue au plus tôt le mardi 3 juillet à 16 heures.

Les 6 départements en vigilance "orages" et "pluie-inondation" : Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49) et Morbihan (56).



Le département maintenu en vigilance orange "canicule" : Rhône (69).

Carte de vigilance 2 juillet Crédit : Capture d'écran Météo France