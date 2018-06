publié le 20/06/2018 à 17:15

Après les nombreux orages, crues et inondations du mois de juin, l'été a finalement fait son retour avec un jour d'avance. Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous ce mercredi 20 juin sur l'ensemble de la France, et ce beau temps devrait durer pour tous les Français au moins jusqu'au 29 juin, selon Météo France.



Ce jeudi 21 juin sera ainsi ensoleillé partout, si ce n'est quelques rares nuages en Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et dans les Pyrénées-Atlantiques. Côté température, elles seront en hausse avec un minimum de 15°C dans la Manche et un maximum de 33°C en Occitanie.

Le weekend sera également très agréable sur tout l'Hexagone. Ce samedi 23 juin sera ensoleillé partout, avec des températures allant de 18°C à 25°C. Même constat pour le lendemain. Toutefois, dimanche 24 juin, il y aura quelques averses dans les Alpes-Maritimes, Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes et en Savoie.

Météo du samedi 23 juin Crédits : Météo France (capture d'écran) | Date : 20/06/2018
Météo du dimanche 24 juin Crédits : Météo France (capture d'écran) | Date :