publié le 14/06/2018 à 08:12

Après plusieurs jours d'importants orages sur toute la France, Météo France maintient la vigilance orange inondation sur onze départements dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. De fortes crues sont en effet toujours en cours ce jeudi 14 juin.



"Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d’avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes", peut-on ainsi lire sur Vigicrues.

Les onze départements en vigilance orange inondation sont : Le Calvados (14), l'Eure (27), l'Orne -61), l'Eure-et-Loire (28), la Sarthe (72), l'Ille-et-Vilaine (35), les Landes (40), le Tarn-et-Garonne (82), le Gers (32), les Pyrénées-Atlantiques (64) et les Hautes-Pyrénées (65).

Par ailleurs, la vigilance orange a été levée ce jeudi 14 juin pour la Haute-Garonne (31).

Météo France place onze départements en vigilance orange "inondation" Crédit : Capture d'écran / Météo France