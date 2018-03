Météo France maintient la Savoie en vigilance orange pour "avalanches"

et La rédaction numérique de RTL

publié le 29/12/2017 à 16:18

Ce sont des chutes de neige qui ne sont pas exceptionnelles, mais elles provoqueront des problèmes de circulation. Après avoir appelé à la prudence, les skieurs de Haute-Savoie, Savoie, Isère et Hautes-Alpes vendredi 29 décembre, Météo France a limité sa vigilance orange "avalanches" à la Savoie, samedi 30 décembre.

"Depuis hier soir, il est tombé au moins 30 à 40 cm de neige vers 1.000m d'altitude, alourdie par la pluie depuis la mi-journée. Au dessus de 2.000m, il est tombé entre 50 et 70 cm d'une neige bien plus lourde que les couches précédentes encore peu consolidées."





"Les précipitations commencent à faiblir sur les Alpes du Nord cet après-midi, mais concernent encore un moment les massifs intérieurs de Savoie. Le redoux se généralise : la limite pluie-neige s'est considérablement élevée, aux environs des 2.000m ce soir.



"Au dessus de 2000 m, les flocons s'estompent progressivement et laissent place à un ciel dégagé en cours de nuit. Des départs spontanés d'avalanches restent probables dans les pentes suffisamment raides, mais ce risque diminue progressivement dans la nuit."

Météo France maintient la Savoie en alerte orange avalanches, samedi 30 décembre. Crédit : Météo France