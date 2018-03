publié le 26/05/2017 à 15:49

Des records de températures maximales pour le mois de mai ont été enregistrés jeudi à Brest (Finistère), Millau (Aveyron) et Biscarosse (Landes), a indiqué vendredi Météo France, qui prévoit de nouvelles valeurs exceptionnelles au cours de la journée en Bretagne. La soirée et la nuit s'annoncent également très douces, avec des températures qui peinent à descendre en-dessous des 20 degrés.



Le week-end qui s'annonce devrait confirmer cette météo estivale. Samedi matin, malgré quelques nuages dans le Sud-Ouest et de rares averses en Bretagne, la majorité du pays se réveillera au soleil. L'après-midi, le mercure grimpera dans l'ensemble de l'Hexagone, avec des maximales particulièrement hautes pour la saison. On atteindra les 32 degrés à Paris et autant à Lyon. Les villes en bords de mer auront des températures plus clémentes, avec par exemple 25 à Marseille ou même 22 à Nice.

La météo du samedi 27 mai 2017 Crédit : Météo France

Le lendemain, dimanche, la météo devrait épargner les premiers matchs des Internationaux de France de tennis à Roland-Garros à Paris. Les rayons du soleil devraient toucher une majorité du pays, mais une perturbation venue de Bretagne devrait atteindre le Nord du pays dans l'après-midi.

La météo dimanche 28 mai 2017 Crédit : Météo France