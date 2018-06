publié le 22/06/2018 à 05:48

Sur le piémont pyrénéen, quelques averses se déclencheront en journée ce vendredi 22 juin. Elles seront plus nombreuses l'après-midi sur les Alpes et s'accompagneront d'orages.



Le vent sera soutenu en vallée du Rhône. Le Mistral soufflera en rafales voisines de 60 à 70 km/h et la Tramontane sera sensible.

Au petit matin, il fera un peu frais sur la moitié nord avec 9 à 13 degrés, 14 à 20 degrés au Sud, voire 20 à 22 en Corse et autour de la Méditerranée.

L'après-midi, les températures resteront plus fraîches au nord de la Seine avec 17 à 22 degrés. Elles seront comprises entre 23 et 30 degrés ailleurs du Nord au Sud, jusqu'à 28 à 31 dans le Sud-Est.