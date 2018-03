Météo en France du samedi 3 mars 2018 : un temps instable au Nord-Ouest

publié le 03/03/2018 à 07:18

Arrivé par le Sud-Ouest en cours de nuit, un temps maussade et pluvieux s'étendra samedi matin de la Bretagne à l’Île-de-France, la Picardie, la Champagne, Bourgogne, Franche Comté, a indiqué Météo-France dans un communiqué.



Les précipitations seront plus soutenues sur Rhône-Alpes et PACA. Il neigera sur le relief vers 1.200 mètres environ. Sur un grand quart sud-ouest, quelques averses résiduelles persisteront mais des éclaircies commenceront à percer. C'est autour du golfe du Lion que la matinée sera la plus agréable malgré un ciel voilé.

L'après-midi il pleuvra faiblement près des frontières belges et allemandes. Le temps sera instable en Bretagne, Pays de Loire, Normandie et Centre avec des ondées et localement un coup de tonnerre.

Le ciel s'éclaircira du Sud-Ouest vers la Bourgogne et l’Île-de-France et le soleil sera bien présent en Languedoc-Roussillon et réapparaîtra sur les côtes provençales. Le vent soufflera modérément sur l'ouest de la Bretagne et la façade atlantique avec des rafales à 70 km/h. Le vent d'ouest sera soutenu sur les caps corses avec des rafales jusqu'à 80 km/h.

Les températures

Les températures minimales varieront entre -3 et 4 degrés sur une moitié nord du pays et entre 5 et 10 degrés au sud. Les maximales atteindront 6 à 13 degrés au nord de la Loire et 11 à 17 degrés au sud.